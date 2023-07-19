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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران: تسلمنا مبادرات عُمان حول عودة الأطراف للاتفاق النووى

جريدة الدستور

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، الأربعاء، إن طهران تسلمت مبادرات من سلطنة عُمان حول عودة الأطراف للاتفاق النووي. 

شدد اللهيان على أنه ينبغي في هذه المرحلة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين على الرغم من اختلاف وجهات النظر السياسية في بعض المجالات.

وقال إن طهران تريد "تعاونًا اقتصاديًا مستقرًا يؤدي إلى ازدهار اقتصادي على الجانبين"، مضيفًا أن مثل هذه الجهود التعاونية "ستساعد على استقرار" عملية التقارب مع الرياض.

وأعلنت السعودية وإيران في مارس عن أنهما توصلتا إلى اتفاق بوساطة الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات من عدم وجود علاقات رسمية.

وبموجب الاتفاق الموقع في مارس، اتفقت الرياض وطهران على إعادة فتح السفارات والقنصليات في أراضي كل منهما وتنفيذ اتفاقيات التعاون الأمني والاقتصادي التي تم توقيعها منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال أمير عبداللهيان إن سفير إيران لدى السعودية سيتوجه إلى الرياض "في الأيام المقبلة".

أعادت إيران فتح سفارتها في الرياض الشهر الماضي ولا يزال الجدول الزمني لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران غير واضح.

وعبر أمير عبداللهيان عن ارتياحه لأداء فريضة الحج هذا العام ، مشيرًا إلى أن أي "مسائل ثانوية" ظهرت تم حلها بسرعة من خلال التواصل المباشر مع الأمير فيصل. ولم يوضح أمير عبداللهيان طبيعة القضايا.

في الشهر الماضي، قام الأمير فيصل بزيارة تاريخية إلى طهران، حيث التقى بأمير عبداللهيان والرئيس إبراهيم رئيسي.

الاتفاق النووى مبادرات عمان تسلمنا وزير الخارجية الإيرانى

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