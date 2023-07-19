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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جلسة مباحثات بين محمد بن زايد وأردوغان بأبوظبى

محمد بن زايد وأردوغان
محمد بن زايد وأردوغان

عقد  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم جلسة مباحثات في قصر الوطن في أبوظبي.

وبحث الرئيسان خلال الجلسة مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري 2023 التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.

وأكدا أن الإمارات وتركيا لديهما توجه استراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة، مشددين على أهمية التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 cop الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع.

الشيخ محمد بن زايد محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات دولة الإمارات أردوغان

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