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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من "بشاير الخير 3".. البابا تواضروس: الكنيسة والمسجد يشكلان وحدة مصر

البابا
البابا

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن وجود الكنيسة مع المسجد متجاورين في شارع واحد بمشروع “بشاير الخير 3” تشكل وحدة مصر. 

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء وأبي سيفين والأنبا كاراس بمنطقة “بشاير الخير 3” بالإسكندرية، إن تواجد الكنيسة بجوار المسجد وبينهما 3 مدارس أمر تربوي رائع يدفع الطلاب منذ الصغر إلى احترام الآخر وتوقير أماكن العبادة، وهى من السمات الطيبة التى يتمتع بها المصريين. 

وأضاف البابا تواضروس، أن المحبة كفيلة بتوحيد القلوب، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الوحدانية، وأنه إذا دخلت روح الانقسام سيكون هناك روح الشر، وأنه لا سبيل للوصول إلى الوحدانية دون التحلى بالحكمة. 

ولفت قداسة البابا إلى ضرورة الثبات في المحبة، وأن تكون المحبة من القلب ومستمرة، لافتا إلى أن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وأن القيمة الأولى في حياتنا كمصريين هى قيمة الوحدة، وأن قيمة الوحدة الوطنية جميلة ولكن الأجمل وهى جملة "المحبة الوطنية"، لذلك علينا أن نثبت في المحبة. 

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الكنيسة المسجد بشائر الخير وحدة مصر

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