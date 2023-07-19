بعد انضمامه للأهلى.. فيديو إمام عاشور يتصدر ترند جوجل

تصدر برومو إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي مؤشرات البحث "جوجل" ومواقع التواصل المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد إعلان المارد الأحمر انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الأول رسميًا.

وجاء البرومو تحت شعار «فيديو إمام عاشور» متصدرًا قوائم البحث على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل بعد ساعات قليلة من نشره على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع «فيسبوك»، ضمن الإعلان عن صفقة اللاعب قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وحصد فيديو إمام عاشور (برومو الإعلان عن صفقة انضمامه) عاشور، ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة من نشره عبر صفحات النادي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وتداوله الكثيرين عبر حسابتهم الشخصية.

ولايزال إمام عاشور يعتلي صدارة البحث على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» بعد ظهوره بقميص الأهلي في البرومو الذي تجاوز ملايين المشاهدات في الساعات الأولى من نشره عبر صفحة النادي الرسمية.

وشهد البرومو التقديمي لـ إمام عاشور، اتجاهُه نحو جماهير المارد الأحمر وقام بالتقاط بعض الصور للفريق خلال مباراة القمَّة، بينما يظهر من خلفه جمهور الزمالك، ليعود مرة ثانية إلى ملعب التتش كاشفًا عن هويته كلاعبًا للنادي الأهلي، مرددًا بتعليق صوتي : «لا تستطيع رؤية الشبح إلا حين يقرر الكشف عن هويته» ثم ينتهي البرومو عند هذا الحد.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المُقبلة أيضًا، ترويجًا آخر لانضمام اللاعب إمام عاشور للأهلي، كما تُعلن إدارة المارد الأحمر عن مفاجآت أخرى عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المُحدد مساء اليوم في الثامنة والنصف مساءًا، والتي يتسلّم الفريق الأحمر، بعدها مباشرةً، درع الدوري بعد أن حسم البطولة رسميًا منذُ أكثر من أسبوعين.

وكانت إدارة النادي الأهلي، قد أعلنت التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من صفوف ميتلاند الدنماركي، لمدة خمس سنوات قادمة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب.