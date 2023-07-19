غدًا.. انطلاق مهرجان المانجو الأول بكورنيش السويس

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو الأول في السويس، عن بعض الإرشادات والنصائح لزوار المهرجان، الذي من المقرر أن ينطلق غدا الخميس.

ووجه المنظمون رسالة ترحيب للزوار الذين أعلنوا نيتهم حضور فعاليات المهرجان الذي سيشهده كورنيش السويس في السابعة من مساء غد.

وأكدت اللجنة على اهتمام المهرجان بسلامة الزوار في المقام الأول ورغبة المنظمين في أن يظهر المهرجان بأفضل صورة لوضع السويس في خريطة السياحة الداخلية، تحت رعاية محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر.

وناشدت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو الأول في السويس، الزوار اتباع عدد من الإرشادات منها: عدم التأخر عن الوصول لمركز انطلاق المهرجان، حيث أن الموكب سيتحرك في تمام الساعة 7 مساءً قبل الاستمتاع بمشاهدة العروض الرائعة والأنشطة المتنوعة.

وحددت اللجنة اماكن منفذ البيع والفقرات الفنية، ليتمكن الزوار من الجمع بين متعة التسوق في منفذ البيع ومتعة استكشاف الألعاب الرائعة المتوفرة.

ويقع المنفذ وفرقة السمسمية في باركينج ممشي أهل السويس أمام السينما في تقاطع شارع ٢٣ يوليو مع شارع بورسعيد.

وكانت اللجنة المسؤولة عن تنظيم مهرجان المانجو الأول في السويس قد أعلنت موعد انطلاق المهرجان بكورنيش السويس في السابعة من مساء غد.

وقال عضو مجلس الشيوخ احمد خشانة والمشرف على تنظيم المؤتمر إن المهرجان سيضم أنواع كثيرة من المانجو بأسعار لا مثيل لها خارج المهرجان.

وأكد خشانة أن جميع أعضاء لجنة التنظيم جمعهم هدف واحد وهو ظهور السويس بالمظهر اللائق أمام محافظات مصر ودول العالم.

وأشار خشانة إلى أن محافظ السويس لم يبخل بأي شكل من أشكال الدعم حتى تتمكن اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو الأول لإخراج الفعاليات بالشكل اللائق.