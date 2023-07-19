أزمات صحية وحرائق الغابات.. كيف تؤثر درجات الحرارة على العالم؟

أثارت درجة الحرارة الشديدة في جميع انحاء العالم، خلال هذه الفترة كثيرا من الجدل والذعر حول مخاطر ارتفاع درجات الحرارة وسط تحذيرات من مخاطر صحية عالية فضلاً عن استمرار حرائق الغابات.

وأصدرت السلطات الصحية العالمية تحذيرات للحفاظ على البرودة بعد تسجيل حرارة قياسية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية كما استمرت حرائق الغابات في اليونان لليوم الثالث مع موجة حرارة أخرى في التوقعات.

وواصل رجال الإطفاء اليونانيون قصف المناطق المتضررة بالقنابل المائية يوم الأربعاء.

وتم وضع تحذيرات صحية في أجزاء من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية مع استمرار موجات الحر وحرائق الغابات اليوم الأربعاء.

وسجلت روما اليوم الأكثر سخونة على الإطلاق يوم الثلاثاء عند 42.9 درجة مئوية (109 درجة فهرنهايت)، بينما حطمت بكين الرقم القياسي البالغ 23 عامًا مع 27 يومًا متتاليًا من درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية.

كما تم تسجيل حرارة غير مسبوقة في جنوب فرنسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية وولاية أريزونا الأمريكية.

وقالت الوكالة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن الاتجاه لم يظهر "أي بوادر للتراجع".

وقال جون نيرن، كبير مستشاري الحرارة الشديدة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، في جنيف: "ستستمر هذه الأحداث في الازدياد حدة ويحتاج العالم إلى الاستعداد لمزيد من موجات الحرارة الشديدة".

اشتعال حرائق الغابات

وقال المتحدث باسم مكافحة الحرائق اليوناني ، يانيس أرتوبيوس إن الأربعاء كان "يومًا صعبًا" حيث واصلت خدمات الطوارئ مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت يوم الاثنين.

واستأنفت القاذفات المائيّة فجر الأربعاء عملياتها فوق بلدة ماندرا غربي أثينا وبلدة لوتراكي قرب كورينث، كما انه تم إخلاء ثلاث قرى وفندق في جزيرة رودس بعد اندلاع حريق ثالث في وقت لاحق اليوم.

في السياق، انضمت 4 طائرات من فرنسا وإيطاليا إلى جهود مكافحة الحرائق الأربعاء مع طائرتين إضافيتين ستزودهما إسرائيل يوم الخميس.

ومن المقرر أن تصل فرق مكافحة الحرائق البولندية ورومانيا وسلوفاكيا إلى اليونان يوم الخميس.

جعلت ظروف Tinderbox في جميع أنحاء اليونان البلاد في حالة تأهب. ومن المتوقع حدوث موجة حر ثانية يوم الخميس تصل درجات الحرارة فيها إلى 44 درجة مئوية.

وقال كوستاس تسيغاس رئيس رابطة ضباط الإطفاء ، لقناة سكاي التلفزيونية: "الظروف قاسية، ومن المرجح أن تكون كذلك لأسبوع آخر".

في الصين، دفعت درجات الحرارة المرتفعة المستمرة في بكين حكومة المدينة إلى حث كبار السن على البقاء في منازلهم. كما طُلب من الأطفال تقصير وقت اللعب في الخارج وسط الحر.

قالت محطة أرصاد جوية في بكين إن درجات الحرارة يوم الأربعاء في الأجزاء الجنوبية من المدينة بلغت 36.3 درجة مئوية.

جاء ذلك في ظل المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري موجود حاليًا في العاصمة الصينية لمناقشة أزمة المناخ مع نظيره Xie Zhenhua.

ويسعى البلدان إلى مزيد من التعاون بشأن هذه القضية على الرغم من الخلافات على جبهات متعددة مثل تايوان والاقتصاد، وفي مقاطعة شينجيانغ الشمالية الغربية ، تمت دعوة المزارعين لسقي محاصيلهم وريها أكثر لحمايتهم من حرارة الشمس. شينجيانغ منتج عالمي رئيسي للقطن.

الصحة العالمية في اوروبا

حذر هانز كولج مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ، من أن موجات الحر يمكن أن تكون مميتة دون الاستعدادات الصحيحة.

وقال كلوج "بينما نتكيف مع هذا الوضع الطبيعي الجديد ، بآثاره المدمرة على الصحة والرفاهية ، من الضروري أن نكون جميعًا مسلحين بالمعرفة التي يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح".

ونصح الناس بتجنب الأنشطة الشاقة خلال فترة الظهيرة الشديدة الحرارة والحفاظ على برودة المنازل بسحب الستائر أثناء النهار وفتح النوافذ ليلاً.

وأصدرت سلطات الصحة والطقس حول العالم تحذيرات واتخذت تدابير مختلفة للحفاظ على سلامة الناس أثناء الحر.

افتتحت مدينة مرسيليا جنوب فرنسا حمامات سباحة عامة مجانًا يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية (100.5 درجة فهرنهايت).

في غضون ذلك ، تم افتتاح 28 مركزًا صحيًا في العاصمة الإيطالية روما لتوفير مياه الشرب والظل.

حذر رئيس الجمعية الإيطالية لأطباء البيئة ، أليساندرو مياني ، من أن الوفيات الناجمة عن موجات الحرارة تؤثر بشكل شائع على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

قال مياني:"الحرارة الزائدة مع الرطوبة يمكن أن تجعل العرق يتبخر أمرًا صعبًا، ما يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته".