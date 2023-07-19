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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يدفع بالقوة الضاربة للأهلى أمام حرس الحدود فى الدورى

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وتوج رسميًا بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.

ويأتي حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة، وهبط رسميًا للقسم الثاني بجدول المسابقة.

ومن المنتظر أن يتم تسليم درع الدوري للنادي الأهلي اليوم عقب المباراة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

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