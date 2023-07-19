مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اللقاء التشاورى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى

قالت رغدة منير، مراسلة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن المدينة تشهد حدثين مهمين الأول هو اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء التشاوري بين قادة دول الخليج يشمل الحديث عن شواغلها المشتركة، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتنسيق المواقف المشتركة لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية وحالة اللايقين التي يعيشها العالم والتي تتطلب توحيد الصفوف استعدادًا لما هو آت.

قمة قادة الخليج مع دول آسيا الوسطى

وعن قمة قادة الخليج مع دول آسيا الوسطى، قالت إن دول الخليج من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع دول آسيا الوسطى بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، مشيرة إلى أن هذه المناطق زاخرة بالموارد الطبيعية والبشرية وموارد الطاقة والموارد المتجددة وهذا يعطيها أهمية كبيرة للسعودية.

وأشارت إلى أنه لا توجد أجندة واضحة وستكون هناك صورة جماعية لقادة دول آسيا وقادة الخليج واجتماع يضمهم ويشهد كلمة لولي العهد محمد بن سلمان.