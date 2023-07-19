ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اللقاء التشاورى لقادة دول مجلس التعاون الخليجى

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

قالت رغدة منير، مراسلة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن المدينة تشهد حدثين مهمين الأول هو اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللقاء التشاوري بين قادة دول الخليج يشمل الحديث عن شواغلها المشتركة، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتنسيق المواقف المشتركة لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية وحالة اللايقين التي يعيشها العالم والتي تتطلب توحيد الصفوف استعدادًا لما هو آت.

قمة قادة الخليج مع دول آسيا الوسطى

وعن قمة قادة الخليج مع دول آسيا الوسطى، قالت إن دول الخليج من أوائل الدول التي أقامت علاقات مع دول آسيا الوسطى بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي، مشيرة إلى أن هذه المناطق زاخرة بالموارد الطبيعية والبشرية وموارد الطاقة والموارد المتجددة وهذا يعطيها أهمية كبيرة للسعودية.

وأشارت إلى أنه لا توجد أجندة واضحة وستكون هناك صورة جماعية لقادة دول آسيا وقادة الخليج واجتماع يضمهم ويشهد كلمة لولي العهد محمد بن سلمان.

مراسلة القاهرة الاخبارية مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية اللقاء التشاوري دول آسيا الوسطى

مواد متعلقة

تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية السعودي مع السفير البريطاني لدى الرياض

سفيرة السعودية بواشنطن: "إكسبو الرياض 2030" ستكون أفضل نسخ المؤتمر فى تاريخه

ولى العهد السعودى يشارك فى حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030

انطلاق مؤتمر الأعمال العربى الصينى فى الرياض (فيديو)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكى ومحمد الباقر

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب ملقاة فى الشارع بفيصل

تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

سيدتان و3 رجال.. الإعدام للمتهمين بقتل سائق "توك توك" فى الإسكندرية

تحويلات مرورية لمدة 45 يومًا لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحى بالمقطم

السيطرة على حريق سيارة أمام قسم الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق