أشرف سنجر: النزاعات الداخلية أبرز التحديات أمام تشكيل جيش وطنى صومالى

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، أن النزاعات الداخلية في الصومال ستكون مانعًا من إنشاء جيش وطني وتحمل مسؤولية الأمن بعد انسحاب قوات حفظ السلام.

وقال “سنجر” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأربعاء، إن الصومال تواجه التحدي الأكبر الذي واجهته أفغانستان وهو رؤية الصومال إلى أين؟، بعد أن حصلت علي معونات أوروبية لبناء الجيش الصومالي وأضاف: "الأمريكيون ليسوا أصحاب القرار".

وأشار إلى أن حركة الشباب الصومالي بدأت تقوي مرة أخري، موضحاً أن النزاعات الداخلية والفساد عقبات تواجه الصومال حالياً، فحركة الشباب الصومالية لديها قدرة كبيرة على الحشد والتعبئة.