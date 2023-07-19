مجلة "TIME" ترشح 5 كتب جديدة لقراءتها خلال شهر يوليو

مع ارتفاع درجة الحرارة في شهر يوليو، يجد البعض أنه الوقت المثالي للسفر إلى الأماكن الساحلية، في العطلات، مما يجعل هذا الشهر فرصة مثالية للغطس في كتاب رائع وممتع.

وفي شهر يوليو من هذا العام، ترشح لك مجلة TIME، مجموعة من القراءات الجديدة التي توفير ملاذ غني، سواء كنت تبحث عن شيء مخيف بعض الشيء وغامض أو قراءة خفيفة على الشاطئ، أو مذكرات ملهمة، وغيرها من الكتب الصادرة حديثًا المتنوعة، التي تجعل هناك خيار لكل قارئ.

كيف تحب ابنتك؟ لـ هيلا بلوم

ما الضرر الذي قد نفعله باسم الحب؟ هذا هو السؤال الذي يدور حوله كتاب "كيف تحب ابنتك؟" لـ هيلا بلوم، والذي تمت ترجمته من خلال دانييلا زامير من العبرية، وتتمحور الرواية حول أم منفصلة عن طفلتها الوحيدة "ليا"، وقد تركت المنزل في سن 18 ولديها الآن ابنتان، وتتناول الرواية التحديات والأفراح وحزن الأمومة في حكاية درامية مشوقة.

لا شيء خاص لـ نيكول فلاتري

في الرواية الأولى للكتابة نيكول فلاتري "لا شيء خاص" تحكي الرواية عن فتاة مراهقة وحيدة ولكن شجاعة أثناء عملها في الستينات،في استوديو آندي وارهول سيئ السمعة، والمعروف باسم المصنع.

وتتبع الرواية، مجموعة من القصص القصيرة، منها قصة ماي، البالغة من العمر 17 عامًا والتي تركت المدرسة الثانوية مع حياة منزلية مضطربة وأصبحت كاتبة في وارهول، وعمل "ماي" عبارة عن الرد على هاتف الفنان وارهول، الذي يؤلف رواية غير تقليدية من خلال تسجيل محادثات وتجارب العديد من أصدقائه المشهورين، بعد تكليفه لـ "ماي" بنسخ هذه الأشرطة، وهنا يجب على ماي أن تتعامل مع هذه المسألة وتعرف الفارق ما بين الفن والتلصص وتحديد كيف يمكنها أن تظل على طبيعتها بينما يكتسحها تيار الستينيات.

النباتي لـ أندرو ليبستين

وتدور الرواية حول شخص لديه زوجة جميلة، ويمتلك منزلًا ريفيًا في حي كوبل هيل الثري في بروكلين، ولكن عندما يؤدي خطأ بسبب مزحة قاتلة خلال حفل عشاء في منزله، يبدأ كين في إعادة تقييم حياته، بسبب الشعور بالذنب والندم، فينجذب بشكل غير مفهوم إلى كل حيوان يصادفه - كلب الحي، طائر في الشارع، الحيوانات الأليفة، ويأتي تقاربه المفاجئ للحيوانات أيضًا مع تغيير نمط الحياة، إنه لم يعد قادرًا على تحمّل طعم اللحوم وأصبح نباتيًا.

صاحبة قلب وحيد لـ بيث نغوين

في نهاية حرب فيتنام، عندما كانت بيث نغوين تبلغ من العمر ثمانية أشهر، فرت مع ووالدها وأختها وجدتها وأعمامها من سايجون إلى أمريكا، وتُركت بيث والدتها ولم يلتقيا مرة أخرى حتى بلغت بيت التاسعة عشرة، وعلى مدار حياتها البالغة، لم تمضى هي ووالدتها أقل من أربع وعشرين ساعة معًا.

صاحبة قلب وحيد، هي مذكرات عن الأبوة والغياب وظروف اللاجئ، وقصة علاقة بيت بأمها، مؤطرة بعدد قليل من الزيارات على مدار سنوات عديدة، أحيانًا قصيرة، وأحيانًا متقطعة، وأحيانًا مع أختها، تروي بيث قصة طفولتها في الغرب الأوسط، وأول لقاء لها مع والدتها، فهي قصة شخصية عميقة عن الأسرة والاتصال والانتماء، بصفتها ابنة، أصبحت أم، ولاجئة فيتنامية في أمريكا.

Silver Nitrate لـ سيلفيا مورينو جارسيا

يلتقي سحر السينما بالفنون في فيلم Silver Nitrate، وتدور الرواية حول مونتسيرات وتريستان، وهما صديقان مقربان على هامش مشهد أفلام الرعب في مكسيكو سيتي في التسعينيات، تصادقوا مع أبيل، المخرج الأسطوري المنعزل، الذي كان مقتنعًا بأن فيلمه غير المكتمل ملعون، وعلى الرغم من أن الثلاثي يخططون لكسر هذه اللعنة وإكمال الفيلم، إلا أن جهودهم سرعان ما تتحول إلى سلسلة سريالية وخارقة للطبيعة من الأحداث التي تتحدى حتى أحلامهم الأكثر جموحًا.