تفاصيل صادمة فى واقعة مقتل وإصابة طفلين على يد صديقة الأب بالبساتين

دلت التحريات فى واقعة مقتل طفل عمره عامان وإصابة شقيقه وعمره 6 سنوات، بمنطقة بئر أم سلطان، بدائرة قسم شرطة البساتين أن المتهمة صديقة والدهم.

وأضافت التحريات أن والد الطفلين انفصل عن والدتهم منذ فترة، وكان يترك الطفلين عند صديقته لرعايتهما ولكنه كانت تعتدى عليهما بشكل دائم.

وتابعت التحريات أنه في يوم ارتكاب الواقعة ترك الأب الطفلين برفقة المتهمة، وذهب لعمله فقامت المتهمة بالتعدى عليهما بقطعة خشب؛ مما تسببت فى وفاة الأول بعد خلع كتفه، وأصيب الثانى بكسور فى القدمين.

وأشارت التحريات أن المتهمة ادعت سقوط الطفل المتوفى فى بئر السلم وحدوث إصابته، ولكن رجال المباحث شكوا فى أقوالها وتبين أنها قتلته بعد التعدى عليه بالضرب المبرح بقطعة خشبية، كما أصابت شقيقه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثة لطفل بأحد المنازل في منطقة البساتين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة الأب حيث أقدمت على قتل الأول وإصابة الثاني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.