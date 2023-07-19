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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: الإيمان ليس قيمة ثابتة ولكنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، عن عبدالله بن جراد، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا نبي الله، هل يزني المؤمن؟ قال: (قد يكون من ذلك)، قال: يا رسول الله، هل يسرق المؤمن؟ قال: (قد يكون من ذلك)، قال: يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ قال: (لا)، ثم أتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون).

وتابع أن الإيمان ليس قيمة ثابتة ولكنه يزيد وينقص، وعندما يحدث نقصان الإيمان تظهر مشاكل أخلاقية ويقترف الإنسان ذنبًا أو معصية ويعود إلى الله لهذا لم ينف الله عنه الإيمان، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون الشخص كافرًا ولكن لديه أخلاقيات ولا يكذب، ومعنى ذلك أنه لا يوجد تلازم بين الأخلاق والدين، فمن الممكن أن تجد أخلاقًا ولا تجد دينًا، ومن الممكن أن تجد دينًا ولا تجد أخلاقًا.

كل الأديان تحث على الأخلاق

وأكد أن كل الأديان تحث على الأخلاق وليس كل متدين لديه أخلاق، لا بد أن نفرق بين الدين والتدين فالدين كله أخلاق ولكن التدين قد يكون مغلوطًا بين بعض الناس مثل الملتزم الذي ينظر للنساء.

خالد الجندي الايمان الطاعات ينقص بالمعاصي قيمة ثابتة الأديان الاخلاق

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