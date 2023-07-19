تقرير يكشف تطلعات "جونيور" مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على تطلعات روبرت كينيدي جونيور، العنصرية والمعادية للسامية للأجانب والتي تعود إلى عقود مضت، لافتة الى أن الادعاء الكاذب الأخير للمرشح الديمقراطي بأن كوفيد قد يكون "مستهدفًا عرقياً" ليس انحرافًا، لكنه يناسب نمطًا طويلاً.

قالت الصحيفة إن روبرت كينيدي جونيور المرشح الديمقراطي لفترة طويلة لمنصب رئيس الولايات المتحدة لديه تاريخ طويل من العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب.

ومن المقرر أن يدلي كينيدي، الذي أثار الغضب الأسبوع الماضي عندما تم تصويره بشكل خاطئ وهو يشير إلى أن الفيروس التاجي "مستهدف عرقيا" لتجنيب اليهود الأشكناز والشعب الصيني ، بشهادته في مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن يوم الخميس.

كما دعا مشروع نزاهة الكونجرس وهو مراقب سياسي، الجمهوريين إلى عدم دعوة كينيدي بعد إصدار تقرير يفصل اجتماعاته مع العنصريين ومعاداة السامية ومنظري المؤامرة المتطرفين والترويج لهم.

ويذكر التقرير أن كينيدي يعتنق فعليًا كل نظرية مؤامرة موجودة، لافتة الى ان "إن آرائه المروعة المعادية للسامية وكراهية الأجانب هي ببساطة أبعد من الشحوب ، وقد التقى مرارًا وترويجًا لمنظري المؤامرة اللا سامية.

وتعود مؤامرات كينيدي المناهضة للقاحات إلى عقود مضت وكان لها عواقب مميتة في العالم الحقيقي ".

مَن هو كينيدي؟

ويخوض كينيدي، محامي البيئة المنافسة ضد جو بايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي وقد اجتذب حشودًا كبيرة ومتحمسة واستطلعت آراء تصل إلى 20٪.

لكن وثيقة المشروع تجادل بأن تعليقات كينيدي الأخيرة حول الشعبين اليهودي والصيني ، والتي سرعان ما أشاد بها النازيون الجدد ومنكري الهولوكوست باعتبارها "صحيحة بنسبة 100٪" ، لم تكن انحرافًا ولكنها تناسب نمطًا طويلاً.

في وقت سابق من هذا الصيف، روج كينيدي لعقد اجتماع مع مغني الراب Ice Cube الذي أصدر تغريدات غريبة معادية للسامية ، ودافع علنًا عن الموسيقي روجر ووترز الذي تورط في الجدل بعد أن ارتدى زيًا يهدف إلى استحضار الملابس النازية في حفل موسيقي في ألمانيا.

يقول التقرير إن كينيدي روج مرارًا وأشاد بالمذيع الهامشي على الإنترنت جيمس كوربيت ، وهو ساندي هوك ومنظر مؤامرة 11 سبتمبر الذي ادعى أن "هتلر والنازيين تم تكوينهم بنسبة 100٪ بشكل كامل ومطلق".

لقد تحالف كينيدي في كثير من الأحيان مع زعيم حزب "ناشونال أوف إسلام" لويس فاراخان الذي أطلق العنان بانتظام لخطابات حول السيطرة اليهودية المزعومة على وسائل الإعلام والحكومة. التقى كينيدي بفاراخان في منزله في شيكاغو في عام 2015 ، وغرد فارخان لاحقًا أنهما ناقشا "لقاحًا مصممًا للتأثير على الذكور السود".