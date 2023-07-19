فرنسا: قصف أوديسا يهدد الأمن الغذائى العالمى

أكدت الخارجية الفرنسية أن قصف أوديسا يهدد الأمن الغذائي العالمي، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل منذ قليل.

وقالت الخارجية، إن روسيا تعرض من جديد الأمن الغذائي العالمي للمخاطر على نحو غير مسئول بعد ضربات استهدفت مدينة أوديسا الساحلية، وقالت كييف إنها أتلفت أكثر من 60 ألف طن من الحبوب.

وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذه الضربات التي استهدفت عمدًا البنية التحتية المدنية ولا سيما مخازن للحبوب تمثل جرائم حرب، مستنكرة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن العدوان الروسي في أوكرانيا، بعد أيام على تجميد روسيا اتفاقًا يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.