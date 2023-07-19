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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس ميناء دمياط يستقبل وفد الخط الملاحي العالمي one

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد  آدم بين مدير المشتريات وخدمات السفن بمنطقة أوروبا - افريقيا ،و ماتاياس اردودى مساعد مدير المشتريات وخدمات السفن ، و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ، و السيد بركات مدير العمليات .

وتناولت مناقشات الخط الملاحي ONE مع رئيس مجلس إدارة الهيئة الخطة التشغيلية وتوجهات الخط الملاحي لزيادة حجم أعماله بميناء دمياط.. كما تم اطلاع الوفد على جهود هيئة ميناء دمياط فيما يخص أعمال تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران بما يساهم في استقبال أحدث أجيال سفن الخط الملاحي مستقبلاً هذا بالتزامن مع المشروعات القومية الكبرى الجاري إقامتها بالميناء وعلى رأسها محطة الحاويات الجديدة تحيا مصر 1 ، و حاجزي الأمواج الشرقي والغربي إلى جانب مشروع تعميق وتطوير الأرصفة التي قامت به شركة دمياط  لتداول الحاويات والبضائع وصولاً إلى 17 متر .

واستقبل ميناء دمياط خلال  24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 48310 طن تشمل : 5400 طن يوريا و 2200 طن علف بنجر و 26206 طن رمل و 1503 طن أسمنت معبأ و 5052 طن جبس معبأ و 1055 طن حديد تسليح و 6894 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48248 طن تشمل: 4932 طن خردة و 1750 طن أرز معبأ و 825 طن بازلاء و 1561 طن ابلاكاش و 3670 طن كسب فول صويا و 1917 طن فول صويا و 2079 طن فول و 2800 طن عدس و 14962 طن ذرة و 13752 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 722 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4066 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 170235 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 200709 طنًا.

ميناء دمياط دمياط حاويات بضائع عامة أحداث دمياط

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