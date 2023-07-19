استجابة سريعة.. «البيئة» تتدخل لإنقاذ طائر البجعة البيضاء فى بورسعيد

كلفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق إدارة محمية أشتوم الجميل لإنقاذ طائر بيليكان- المعروف بطائر البجعة البيضاء الكبيرة- ونجح الفريق فى إنقاذه من إحدى الباعة بسوق بورفؤاد العمومية بمحافظة بورسعيد ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته علي الحياة في بيئته الطبيعية.

وأوضحت “فؤاد” أن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينه بورسعيد تقدم بشكوى للوزارة تفيد بحيازة أحد الباعة بسوق بور فؤاد العمومية لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة، حيث إنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليا.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته وإعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

فريق بيئي ينتقل للمعاينة

وقام فريق إدارة محمية أشتوم الجميل بضبط الطائر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء كافة القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهرياً وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية، وأثبتت المعاينة أنه طائر البيليكان وفي حالة إعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته لاستعادة قدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل.

وأشادت “فؤاد” بدور المجتمع المدني في إنقاذ الطائر، وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المجتمع فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

جدير بالذكر أنه تمت توعية التجار بطائر البيليكان، حيث إنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو أحد الطيور المهاجرة التي تتعرض للإعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين الاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا حتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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