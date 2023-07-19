محللة لـ"القاهرة الإخبارية": تفجير منطقة التدريب العسكري انتقام أوكراني لرفض تمديد اتفاقية الحبوب

كشفت علا شحود، الكاتبة والمحللة السياسية، من موسكو، عن أخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا أكدت أن روسيا قصفت عمداً مخازن الحبوب والمواني في أوديسا.

وأضافت أن هناك بعض التحليلات تقول أن هذه العملية قد تكون رد علي تدمير روسيا منظومة الدفاع أوسا في أرتيموفسك، فضلاً عن رفض روسيا تمديد صفقة الحروب، والتي تعد ضربة قوية لأوكرانيا والحلفاء الغربيين.

وأكدت أن تفجير منطقة التدريب العسكري بكيروفسكي انتقام أوكراني لرفض روسيا تمديد اتفاقية الحبوب، موضحة أنه الآن روسيا تعزز مواقفها في عدة أصعدة والذي يؤكد علي حصر القوات الأوكرانية.