محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لبحث موقف مشروعات "حياة كريمة"

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد .



حضر الاجتماع كذلك كل من "العميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، والنائب شعبان لطفي، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمد لبيب، والنائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب خليفة رضوان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة مي ببوح، والنائب إبراهيم أبو دوح، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية".



ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتلافي أية معوقات، بالتعاون بين الجهات المعنية، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.



ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركزي طهطا، وأخميم، مشيرا إلى ضرورة تمهيد الطرق من وإلى مشروعات "حياة كريمة " للتيسير على المواطنين .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف قرية " بني حميل " بمركز البلينا، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية ورصف الطرق الداخلية بها، ووجه المحافظ بالبدء في تنسيق الموقع العام للمشروعات، وأعمال التشجير واللاند سكيب بالقرية، تمهيدا لإعلان القرية كثاني قرية نموذجية بالمحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بعد قرية "أم دومة" بمركز طما .

وناقش الاجتماع كذلك الاستعدادات النهائية لتسليم الوحدات السكنية ضمن مبادرة " سكن كريم "، للمستفيدين بمراكز " دار السلام، والمنشاة، وطما "، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بها .