ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لبحث موقف مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد . 

حضر الاجتماع كذلك كل من "العميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، والمهندس هيثم مازن مسئول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، والنائب شعبان لطفي، والنائبة رقية الهلالي، والنائبة غادة الضبع، والنائب محمد لبيب، والنائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب خليفة رضوان، والنائب نور أبو ستيت، والنائبة مي ببوح، والنائب إبراهيم أبو دوح، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية".

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في مختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتلافي أية معوقات، بالتعاون بين الجهات المعنية، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمركزي طهطا، وأخميم، مشيرا إلى ضرورة تمهيد الطرق من وإلى مشروعات "حياة كريمة " للتيسير على المواطنين .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف قرية " بني حميل " بمركز البلينا، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية ورصف الطرق الداخلية بها، ووجه المحافظ بالبدء في تنسيق الموقع العام للمشروعات، وأعمال التشجير واللاند سكيب بالقرية، تمهيدا لإعلان القرية كثاني قرية نموذجية بالمحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بعد قرية "أم دومة" بمركز طما .

وناقش الاجتماع كذلك الاستعدادات النهائية لتسليم الوحدات السكنية ضمن مبادرة " سكن كريم "، للمستفيدين بمراكز " دار السلام، والمنشاة، وطما "، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال بها .

الإجتماع الاستشارات التابعة لمجلس الوزراء الهلالي الهيئات الحكومية الجهات المعنية الحكومية السكرتير العام المساعد

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

حبس متهم بحيازة مخدر الحشيش في الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق