قناة الناس.. أمين الفتوى: الهجرة أسست لبناء مجتمع تحكمه القيم (فيديو)

بثت قناة "الناس" الفضائية مقطع فيديو للدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، أكد من خلاله أن الهجرة النبوية المشرفة، أسست لبناء مجتمع تحكمه القيم، ويسوده الأمان والإيمان.

وقال أمين الفتوى، إن الهجرة النبوية لدينا لا تنتهي لأن الرسول حينما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة كانت هجرة بناء ولم تكن هجرة هرب، بل كانت هجرة طلب مجتمع جديد ممتلئ بالاستقرار والأمن والمحبة، مشيرًا إلى أن الرسول الكريم رسّخ معنى أن المجتمع قيمة لا يمكن لأحد أن يعبث به.

وأكد أمين الفتوى أن الرسول عقب هجرته بنى مجتمع القيم الأمان والإيمان قبل الآمان، فلذلك يجب علينا جميعًا أن نسعى في أن نسير خلف سنة الرسول الحبيب.

وتقدم قناة "الناس" الفضائية، تغطيةً خاصةً عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبوية، وباقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، احتفالًا بالهجرة النبوية الشريفة والعام الهجري الجديد 1445ه.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.