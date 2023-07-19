الدفاع المدنى اليونانى: إرسال تعزيزات أوروبية للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات الشديدة

أعلن الدفاع المدني اليوناني، اليوم الأربعاء، عن إرسال تعزيزات أوروبية للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات الشديدة.

ومع استمرار انتشار عشرات حرائق الغابات في جميع أنحاء اليونان، ينشر الاتحاد الأوروبي 4 طائرات إطفاء من كنداير من فرنسا وإيطاليا مع 3 فرق إطفاء من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وهذا يعني ما مجموعه 220 رجل إطفاء و65 مركبة، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل 3 فرق مكافحة حرائق أرضية منتشرة مسبقًا من رومانيا وبلغاريا ومالطا بالفعل في اليونان كجزء من خطة التأهب لموسم حرائق الغابات التابع للاتحاد الأوروبي للحماية المدنية.

وقال مفوض إدارة الأزمات ، يانيز لينارتشيتش: "إننا نشهد موجة حارة في جميع أنحاء جنوب أوروبا تسبب بالفعل عواقب وخيمة في اليونان، حيث تم حرق آلاف الهكتارات في فترة زمنية قصيرة. الاستجابة السريعة من الاتحاد الأوروبي ضرورية في هذا الوضع وأشكر هذه الدول الخمس على تضامنها مع اليونان. ومع ذلك، من المهم مواصلة الاستثمار في الوقاية وتعزيز وعي السكان بمخاطر حرائق الغابات".

وأفادت تقارير واردة، قامت اليونان بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي صباح الثلاثاء، مما أدى على الفور إلى نشر طائرتين كنديان من إيطاليا و2 من فرنسا من أسطول الاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ جميع العمليات اليوم.

بعد ذلك، عرضت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا كل وحدة مكافحة حرائق الغابات البرية، بما في ذلك المركبات، والتي يتم نشرها الآن أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر رسم خرائط القمر الصناعي كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي أيضًا تقييمًا للأضرار في العديد من المناطق في منطقة أتيكا. لا تزال اللجنة على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية من خلال مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ، وهي على استعداد لحشد المزيد من المساعدة إذا لزم الأمر.