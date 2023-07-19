جامعة بني سويف التكنولوجية ضيف شهر يوليو بـ"الثقافي الكوري"

نظم المركز الثقافي الكوري، أمس الثلاثاء، يومًا ثقافيًا بعنوان "أهلاً كوريا"، وكان ضيف الشهر جامعة بني سويف التكنولوجية.

ووفقًا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، فإن فاعلية أهلاً كوريا هى فاعلية تنظم بصفة شهرية بغرض تعريف الشعب المصري على الثقافة الكورية بشكل أقرب من خلال صناديق الثقافة الكورية المعروضة بالمركز الثقافي الكوري.

وشارك في الفعالية 30 من مسئولي وطلبة جامعة بني سويف التكنولوجية.

تهدف الفعالية إلى التعريف بالثقافة الكورية والسماح بتجربة وتذوق الثقافة الكورية بمختلف مقوماتها من الطعام والزي التقليدي والألعاب التقليدية، فضلاً عن إلقاء الضوء على التاريخ واللغة والفنون الكورية.

من جانبها، قالت داليا، طالبة بجامعة بني سويف التكنولوجية، "كنت أعلم الكثير عن كوريا والشركات الكورية من خلال دراستي، لكني كنت أتمنى أن أعرف أكثر عن الثقافة الكورية لذلك كان اليوم ممتع جدا بالنسبة لي واسعى لمعرفة المزيد عن كوريا كي أحصل على فرصة للعمل بإحدى المؤسسات الكورية بعد التخرج.

في نهاية الفعالية، أوضح أوه سونج هو المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي الكوري أنه سيبذل قصارى جهده لنشر الثقافة الكورية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

في نهاية يونيو الماضي، وقعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة ، ، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

يأتي ذلك في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة،