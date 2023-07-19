ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جامعة بني سويف التكنولوجية ضيف شهر يوليو بـ"الثقافي الكوري"

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

نظم المركز الثقافي الكوري، أمس الثلاثاء، يومًا ثقافيًا بعنوان "أهلاً كوريا"، وكان ضيف الشهر جامعة بني سويف التكنولوجية. 

ووفقًا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، فإن فاعلية أهلاً كوريا هى فاعلية تنظم بصفة شهرية بغرض تعريف الشعب المصري على الثقافة الكورية بشكل أقرب من خلال صناديق الثقافة الكورية المعروضة بالمركز الثقافي الكوري. 

وشارك في الفعالية 30 من مسئولي وطلبة جامعة بني سويف التكنولوجية.

تهدف الفعالية إلى التعريف بالثقافة الكورية والسماح بتجربة وتذوق الثقافة الكورية بمختلف مقوماتها من الطعام والزي التقليدي والألعاب التقليدية، فضلاً عن إلقاء الضوء على التاريخ واللغة والفنون الكورية. 

من جانبها، قالت داليا، طالبة بجامعة بني سويف التكنولوجية، "كنت أعلم الكثير عن كوريا والشركات الكورية من خلال دراستي، لكني كنت أتمنى أن أعرف أكثر عن الثقافة الكورية لذلك كان اليوم ممتع جدا بالنسبة لي واسعى لمعرفة المزيد عن كوريا كي أحصل على فرصة للعمل بإحدى المؤسسات الكورية بعد التخرج. 

في نهاية الفعالية، أوضح أوه سونج هو المستشار الثقافي ومدير المركز الثقافي الكوري أنه سيبذل قصارى جهده لنشر الثقافة الكورية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات التي من شأنها تعزيز التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

في نهاية يونيو الماضي، وقعت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة ، ، اتفاق تمويل تنموي بقيمة 460 مليون دولار  لتنفيذ مشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى، من خلال نافدة التمويل الميسر المقدم من خلال صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.

يأتي ذلك في ضوء التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وعقب اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي للخمس سنوات المقبلة، 

المركز الثقافي الكوري أهلا كوريا بني سويف سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة فاعلية أهلا كوريا

الأكثر قراءة

14 ضحية.. حبس مالك شقة تسبب فى انهيار عقار بحدائق القبة

الفنانة إيمي سالم تعارض على حبسها 3 سنوات في تبديد شيكات

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

"7 آلاف جنيه.. وجثة ممزقة".. اعتداء دموي من شاب لوالدته بالبحيرة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"70 ألف وظيفة خالية".. "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقات تعيين فى 5 وزارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق