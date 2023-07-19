دراسة حديثة: العلاج باليوجا يساعد على الشفاء من اضطراب ما بعد الصدمة

يمكن أن يتسبب أي حدث صادم في إصابة الشخص بحالة نفسية مزمنة وهي اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، وهي حالة صحية عقلية تتميز بعلامات مثل القلق والأفكار المتطفلة والكوابيس وذكريات الماضي.

بينما يتم استخدام العلاج والأدوية بشكل متكرر كعلاجات تقليدية لاضطراب ما بعد الصدمة، أصدر خبراء الصحة دراسة حديثة تؤكد على أن الأساليب التكميلية مثل اليوجا والعلاج الطبيعي قد أظهرت نتائج واعدة في مساعدة هؤلاء الأشخاص على إدارة تلك الأعراض.

وحسب موقع “Hindustan times” فقد شارك الدكتور أميت ديشباندي خبير الصحة النفسية وقال: “اضطراب ما بعد الصدمة، هو حالة صحية عقلية منهكة، يمكن أن تحدث بعد تجربة أو مشاهدة حدث صادم، ولحسن الحظ تقدم اليوجا والعلاج الطبيعي طرقًا واعدة للشفاء والتحكم في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، توفر اليوجا نهجًا شاملاً من خلال الجمع بين المواقف الجسدية وتمارين التنفس والتأمل، مما يساعد على تنظيم الجهاز العصبي وتقليل القلق والتوتر”.

ويضيف: "إن الحركات الذهنية والتنفس العميق يعززان الشعور بالهدوء والوعي الذاتي، ويعززان المرونة العاطفية، من ناحية أخرى يركز العلاج الطبيعي على استعادة الوظيفة البدنية والحركة من خلال التمارين المستهدفة والعلاج اليدوي، ويمكن أن يعالج الأعراض الجسدية المرتبطة بالصدمات، مثل توتر العضلات والألم، بالإضافة إلى ذلك توفر كل من اليوجا والعلاج الطبيعي بيئة آمنة وداعمة، مما يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والتواصل، مما يمكن أن يساعد في عملية التعافي".

وأوضح قائلًا: "اليوجا هي نظام عقلي وجسمي له جذوره فهي تجمع بين المواقف الجسدية وتقنيات التنفس والتأمل، تم اكتشاف أنه ناجح في تقليل القلق وتحسين النوم وتعزيز الرفاهية العامة، و يمكن أن تمنح اليوجا الأشخاص المصابين باضطراب ما بعد الصدمة مكانًا آمنًا لإعادة التواصل مع أجسادهم ومعالجة الصدمات التي يتعرضون لها في بيئة بها رعاية، وتعمل أسانات اليوجا الجسدية وتقنيات التنفس المتعمدة على التحكم في الجهاز العصبي اللاإرادي، وتقليل فرط الإثارة وتعزيز الاسترخاء، بالإضافة إلى ذلك فإن تركيز اليوجا على اليقظة يشجع الناس على التواجد في الوقت الحاضر ، مما يساعد على تقليل الأفكار المتطفلة وتحسين الوعي بالذات".

وأضاف: "من ناحية أخرى يركز العلاج الطبيعي على تعزيز الحركة الوظيفية وإعادة التأهيل البدني، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في التعامل مع الأعراض الجسدية والألم المزمن والآثار الجسدية الأخرى للصدمة، و يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي الأشخاص في التخلص من التوتر واستعادة أنماط الحركة المناسبة وتحسين وعي الجسم من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات مثل العلاج اليدوي والتمارين الرياضية وتدريب الوعي بالجسم، ويمكن أن يقلل العلاج الطبيعي من الضغط النفسي بشكل غير مباشر ويحسن الرفاهية العامة من خلال معالجة الأعراض الجسدية، وتوفر اليوجا والعلاج الطبيعي مقاربات شاملة للشفاء ويمكنهما دعم علاجات اضطراب ما بعد الصدمة الحالية، من المهم أن تتذكر أن هذه الأساليب قد لا تكون مناسبة للجميع ويجب استخدامها فقط تحت إشراف خبراء مدربين".

وتساعد اليوجا على العلاج بهذه الطرق:

1. تمارين تقلل الألم:

تساعد تمارين التقوية وتمارين الاستقرار وتعبئة المفاصل والوخز بالإبر وتمارين الحركة على تقليل الألم.

2. تمارين التنفس:

يمكن للعلاج الطبيعي أن يمنح المريض تمارين تنفس مختلفة التنفس العميق، تحريك الصدر، التنفس الحجابي، مما يساعد على تقليل التوتر أو القلق.

3- التمارين المنتظمة للقلق:

وهي طريقة فعالة في إدارة القلق والتوتر، اتبع خطة تمارين موصوفة تسمح للجسم بإفراز مادة كيميائية يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق.