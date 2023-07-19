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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

احتفالا بالعام الهجري.. "القومي لثقافة الطفل" يقدم أوبريت "الرسول نور عيني"

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن أوبريت "الرسول نور عيني" من إنتاج المركز، الأوبريت كلمات الشاعر أحمد طلب، ألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض، غناء كورال سلام التابع للمركز. 

 

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التى أطلقتها وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.


وجرى عرض الأوبريت في شهر رمضان الماضي للمرة الأولى على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.


وقام المركز بعمل فيديو كليب للأوبريت بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٥،  على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على اليوتيوب، تصوير الفنان أشرف جاد، إخراج الفنان سامح مصطفى، تم تصوير الكليب بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مدة الكليب ١٩ دقيقة، يتم عرضه اليوم الأربعاء ١٩ يوليو. 


الأوبريت هندسة صوتية حسام حمدي، جرافيك الفنان جلال الدين جمال، إشراف إداري للكورال عبير محمد.
 

مبادرة ثقافتنا في إجازتنا وزارة الثقافة وزير الثقافة هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة الرسول نور عيني الأوبريت

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