تأييد الإعدام على المتهمين بقتل طفل سائق توك توك وسرقته بالفيوم

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإربعاء الموافق 19-7-2023، حكمها بالإعدام شنقاً للمتهمين بقتل طفل وسرقة التوك توك الخاص به، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامهم فى القضية التى شغلت الرأى العام فى محافظة الفيوم.

وأصدرت محكمة الفيوم الجنائية الدائرة السابعة، حكمها برئاسة المستشار خالد محمد عبد السلام، وعضوية المستشارين، محمد محمد علي وأحمد علاء الدين الحريري، وأمانه سر محمد عبد البصير، وذلك بعد تصديق الحكم من مفتي الديار المصريه في الاتهام الموجه لهم بقتل طفل وسرقته.

تبدأ وقائع الدعوى، في 8 أغسطس 2022م، بمركز شرطة طامية بالفيوم، عندما أقدم المتهمون (حمادة رمضان ر ف-28 سنة)، و(نادر حمد الله م إ-18 سنة)، و(عادل جمعة ع ع-24 سنة)، وشقيقه (مدحت-26 سنة)، على قتل المجني عليه الطفل (أحمد محروس محمود عبد الباقي)، سائق توك توك، لخلاف سابق بين المتهمين الثالث والرابع، معه، بأن استدرجه المتهم الأول بحيلة منه، وسلمه بدراجته لباقي المتهمين، وطلبوا منه أن يسلك طريقا لمنطقة نائية خالية من المارة.

وانتهز المتهمون، فرصة حلول الليل، وانهالا عليه المتهمان الثالث والرابع، طعنا بسلاح أبيض، ولكنه حاول الفرار، فأسرع المتهمان الأول والثاني، وأحكما قبضتهما عليه ومنعه من الحركة، وطعنه المتهمان الثالث والرابع، عدة طعنات، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكتف المتهمون بذلك، بل سرقوا مبلغ مالي كان مع الطفل، وفروا هاربين.

باشرت نيابة مركز طامية، التحقيق في الواقعة، وأحالت الواقعة، لمحكمة جنايات الفيوم، التي قضت بحكمها المتقدم.