"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

أيدت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل شاب؛ بسبب "علبة كشري"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت تحريات المباحث تفاصيل اندلاع مشاجرة داخل محل كشري، بين عدد من الأشخاص بمنطقة الكيمان بمدينة الفيوم، ما أسفر عن مقتل عامل بالمحل، بفرد خرطوش.

وتوصلت التحريات إلى أن قهوجي يقيم بمنطقة الصوفي وراء ارتكاب الجريمة؛ بسبب خلافات نشبت بينهما على ثمن "علبة كشري".

كانت مديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، ومقتل أحدهم بمنطقة الكيمان، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين عامل بمحل كشري وقهوجي، بسبب الخلاف على ثمن وجبة كشري، ما أسفر عن مقتل أحدهما.

على الفور تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم، قبل هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.