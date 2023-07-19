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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. أحمد الحجار ومى كمال يحييان رابع ليالى المهرجان الصيفى بالأوبرا

مي كمال وأحمد الحجار
مي كمال وأحمد الحجار

انتهى المطرب أحمد علي الحجار من كل التجهيزات والترتيبات الخاصة، برفقة المطربة مي كمال، بحفلهما المقررة إقامته مساء اليوم الأربعاء على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة بين مى كمال وأحمد على الحجار

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله النجمان الشابان مى كمال وأحمد على الحجار برنامجًا فنيًا مميزًا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة.

ويتضمن البرنامج فاصلين، الأول تحييه مى كمال وتتغنى بـ مصر هي أمي - حبك أصيل - عطاشي - سوسه - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم لـ عفاف راضى، في قلب الليل- عارفه لـ على الحجار ، وسط الزحام لـ عبدالمجيد عبدالله، مال القمر لـ محمد فوزى، الحلوه دي لـ سيد درويش، آه يالالي - يونس لـ محمد منير، يا زهرة في خيالي لـ فريد الأطرش، بحلم معاك لـ نجاة ومن أعمالها الخاصة تقسي دنيتنا.

أما فى الفاصل الثانى يشدو أحمد علي الحجار بعدد من أعماله الخاصة منها ليالي الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقًا، الحب هو الحب، يا لدانة وسيدي إلى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير، أمونة لـ شفيق جلال، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى، راحت ليالى لـ أنغام وطاير يا هوى لـ محمد رشدى، كما يتشارك النجمان الشابان فى أداء ديو "زى الهوا" و"بلا ولا شى" .

وتضم فعاليات المهرجان الصيفى 20 حفلًا تقام على 7 مسارح بالقاهرة والإسكندرية (المكشوف - الكبير - الجمهورية - معهد الموسيقى العربية - سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" - أوبرا دمنهور)، وتتضمن عروضًا لمجموعة من النجوم والفرق الشهيرة والواعدة.

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