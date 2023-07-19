13 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة في السويس

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن وصول ١٣ معدة وسيارات جديدة؛ لدعم منظومة النظافة؛ لتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولًا بأول على مستوى الأحياء.

وأكد محافظ السويس، أهمية الاهتمام بالنظافة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس وصلت لمرحلة من الشكل الجمالي لا ينبغي أبدًا أن نترك عدم النظام تلوث هذا المشهد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المعدات الجديدة بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ.

وتواجد أثناء تفقد المعدات والسيارات كلا من: مدير المالية والإدارية، ومسؤولي النظافة، ومدير الصيانة، وإدارة الورش، ومدير المخازن العمومية، والمشرف العام على الجراجات بالمحافظة.

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