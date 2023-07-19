ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

13 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة في السويس

معدات نظافة جديدة
معدات نظافة جديدة

أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن وصول ١٣ معدة وسيارات جديدة؛ لدعم منظومة النظافة؛ لتحسين أداء العمل في مجال النظافة العامة والبيئة على مستوى الأحياء.

وشدد المحافظ على أهمية الصيانة المستمرة للمعدات والسيارات الجديدة وتكثيف العمل في رفع القمامة والتراكمات أولًا بأول على مستوى الأحياء.

وأكد محافظ السويس، أهمية الاهتمام بالنظافة، مشيرًا إلى أن محافظة السويس وصلت لمرحلة من الشكل الجمالي لا ينبغي أبدًا أن نترك عدم النظام تلوث هذا المشهد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ المعدات الجديدة بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ.

وتواجد أثناء تفقد المعدات والسيارات كلا من: مدير المالية والإدارية، ومسؤولي النظافة، ومدير الصيانة، وإدارة الورش، ومدير المخازن العمومية، والمشرف العام على الجراجات بالمحافظة.

IMG-20230719-WA0016
IMG-20230719-WA0016
IMG-20230719-WA0014
IMG-20230719-WA0014
IMG-20230719-WA0015
IMG-20230719-WA0015
IMG-20230719-WA0013
IMG-20230719-WA0013
مصر السويس النظافة التطوير معدات

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة

متحف المركبات الملكية ينظم معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "طلع البدر علينا"

طفرة فى النمو.. النتائج الأولية للأداء المالى لموازنة العام الماضى

الحكومة توافق على إنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطيني من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق