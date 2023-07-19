استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفال تسليم درع الدورى للأهلى

كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في استاد القاهرة؛ لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وعملية تسليم الدرع عقب انتهاء المباراة، في أجواء آمنة.



وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

