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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفال تسليم درع الدورى للأهلى

استعدادات أمنية مكثفة
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفال تسليم درع الدوري للأهلي

كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في استاد القاهرة؛ لتأمين مراسم تسليم درع الدوري لفريق الأهلي عقب انتهاء مباراة الأهلي مع حرس الحدود المقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين المباراة ودخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وعملية تسليم الدرع عقب انتهاء المباراة، في أجواء آمنة.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2022 / 2023 بعد فوز سيراميكا على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.
 

استاد القاهرة الدوري لفريق الأهلي مراسم تسليم درع مسابقة الدوري المصري

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