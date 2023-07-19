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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حاكم شبه جزيرة القرم: يعلن إجلاء السكان بشكل مؤقت

جزيرة القرم
جزيرة القرم

قال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، إن حريقًا نشب في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، دفع إلى إجلاء أكثر من ألفي شخص وإغلاق طريق سريع قريب منها.

وأضاف "أكسيونوف"، وفقاً لتصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر إجلاء السكان مؤقتًا من 4 تجمعات سكنية بما يعني أكثر من ألفي شخص، ولم يذكر سببًا لهذا الحريق الذي أدى لإغلاق طريق "تافريدا" السريع الرئيسي بشكل جزئي، ولا يوجد ضحايا نتيجة الحريق الذي اندلع في ساحة التدريب، بحسب وكالة "رويترز".

ونشر سيرجي براتشوك، المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا بأوكرانيا، مقطعين مصورين لحريق في منطقة غير مأهولة، قائلًا: "مستودع ذخيرة العدو".

حاكم شبه جزيرة القرم جزيرة القرم شبه جزيرة القرم

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