هادية غالب المثيرة للجدل دائما بسبب البوركيني.. ومتابعون يردون عليها

The Black basic Burkini، وهو ليس لطيفًا للغاية" كانت الكلمات التي خرجت من هادية غالب والتي قلبت وسائل التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، مما جعلها الوسم الأكثر شيوعًا في أقل من 24 ساعة.

لقاء هادية غالب خلال اليومين الماضيين أحدث رد فعل عنيف عندما تحدثت عن القصة التي ألهمتها لإنشاء مجموعة ملابس السباحة الخاصة بها.

تحدثت عن تجربتها مع صديقتها المحجبة في الساحل الشمالي وهي تحاول عبور بوابة الشاطئ عندما أوقف الأمن صديقتها لأنها بحسب غالب كانت ترتدي "البوركيني الأسود الأساسي".

لم يعجب الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة التي صاغت بها كلماتها قائلين إن الفرق الوحيد بين "البوركيني الأسود الأساسي وبوركيني هادية غالب هو السعر".

وردت على قصتها من خلال توضيح أنها تعني البوركيني الأسود بمادة غير مناسبة للسباحة.

دائما ماتعتاد هادية إثارة الجدل من خلال ارتداء الملابس الغريبة والباهظة الثمن ففي مايو الماضي ظهرت لمتابعيها وهي ترتدي صندل بكعب عالي عليه نجمة وستسخدمه للنزول في البحر، وقالت: "تفتكروا هقع في الرملة بالجزمة دي؟.. كله يهون علشان الاستايل".

كما أثارت الجدل عندما ظهرت على خاصية استوري وهي تقيس فستان زفاف، وكذلك أيضا بسبب أسعار ملابس السباحة البوركيني الخاصة بها التي تتسم بمبالغ باهظة ولا يستطيع من يريد شرائها.

يرى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن ازياء هادئة غالب وخاصة البوركيني بأسعار مبالغة فيه فهو يتخطى ٨٠٠٠ جنيه ولا تعتقد الفتيات أن المواد المستخدمة فيه تستهلك كل ذلك المبلغ، والجميع أكد أنهم في حاجة إلى قرض حتى يحصلوا عليه.



هادية غالب سيدة أعمال مصرية مقيمة في دبي ولديها 2.4 مليون متابع، وهي أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GPH والعلامة التجارية هادية غالب.