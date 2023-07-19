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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استعدادًا للموسم الجديد.. جوندوجان على رأس قائمة برشلونة لمعسكر أمريكا

برشلونة
برشلونة

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة الفريق التي ستسافر إلى الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2023/ 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستعد فريق برشلونة لخوض منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024، من خلال جولة تحضيرية صيفية، حيث ينطلق معسكر الفريق الكتالوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض 4 مباريات ودية.

قائمة برشلونة للجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية

وتضم قائمة برشلونة 32 لاعبًا، من ضمنهم 7 لاعبين من فريق الشباب، كما تواجدت الصفقات الجديدة، مثل الألماني إلكاي جوندوجان، والمدافع إينيجيو مارتينيز، وأوريول روميو.

وجاءت قائمة برشلونة التي تتسعد لمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن- إيناكي بينا- أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- جول كوندي- ماركوس ألونسو- سيرجي روبيرتو- رونالد أراواخو- أندرياس كريستنسن- إريك جارسيا- إينيجوا مارتينيز- سيرجينو ديست- ميكايل فاي- كليمونت لينجليه.

خط وسط الملعب: جافي- فرينكي دي يونج- فرانك كيسي– بيدري- بابلو توري- إلكاي جوندوجان- مارك كاسادو- أوريول روميو- أليكس فيلا- ألكسيس جاريدو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- أنسو فاتي– رافينيا- فيران توريس- عثمان ديمبلي– عبدالصمد الزلزولي- لامين يامال- فيرمين لوبيز.

موعد مباريات برشلونة الودية في الجولة التحضيرية للموسم الجديد

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الجمعة الموافق 22 يوليو، على استاد "ليفايز ستاديوم"، ثم سيخوض مواجهة ودية أخرى أمام أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو على استاد "سوفي ستاديوم".

ثم يلتقي فريق برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو ودي يوم الجمعة الموافق 29 يوليو، ثم يختتم جولته الصيفية بمواجهة ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس المقبل، على استاد "أليجانت ستاديوم".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024 في الدوري الإسباني "الليجا"، يوم 12 أغسطس المقبل.

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