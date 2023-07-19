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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أونانا: سأعود لإنتر يومًا ما.. وأُريد تحقيق الأبطال مع اليونايتد

أونانا
أونانا

تحدث الحارس الكاميروني أندريه أونانا، لاعب إنتر الإيطالي، لأول مرة، بعد إتمام عملية انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف.

وستكلف الصفقة النادي الانجليزي 51 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو حوافز، ليرحل اللاعب بعد موسم واحد فقط مع النيراتزوري.

وقال أونانا في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "جزء من قلبي حزين، ترك الإنتر مثل ترك الأسرة إنه ليس فريقًا عاديًا الإنتر مثل الإحساس والشعور لذلك سيبقون في الداخل، سأسافر حول العالم، ولكن سيكون من الصعب العثور على مشجعين وكورفا مثل الإنتر، إنها مشاعر فريدة لن أنساها أبدًا سأدعم إنتر من التليفزيون وربما سأعود يومًا ما".

وأتم: "أريد أن أحقق دوري أبطال أوروبا مع اليونايتد".

وبدأ أونانا مسيرته بأكاديمية إيتو في الكاميرون وانتقل منها لصفوف شباب نادي برشلونة في صيف 2010. 

وتدرج في المراحل العمرية بالفريق حتى صعد لفريق تحت 19 عامًا وخرج منه لنادي آياكس في شتاء 2015.

أونانا أندريه أونانا إنتر مانشستر يونايتد أندريه أونانا لاعب إنتر الإيطالي

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