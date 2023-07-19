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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص دهسته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي

جريدة الدستور

أصيب شخص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي، وتم نقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى طريق أسيوط الغربي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيّن أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصاب صدم الخدمات الأمنية طريق أسيوط الغربي مالك السيارة

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