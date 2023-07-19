إهداء وتوقيع.. ركن الخط العربي يجذب جمهور معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب (صور)

توقيعات بأسماء الرواد، وكلمات وعبارات شكر وعرفان للأزهر الشريف، كتبت على جدران ركن الخط العربي، بجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، لتزينه بشكل جديد يؤكد اهتمام الرواد وإعجابهم بالخط العربي.

"منارة العلم، تحية للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كلمات من نور"، وغيرها من العبارات بجانب التوقيعات بأسماء الرواد وأسرهم وإهداءات مؤرشفة على الجدران بشكل جمالي، كتبها الجمهور عقب حصولهم على كارت خاص من الركن يحمل اسماء الرواد، رصدتها عدسة "الدستور" خلال جولتها في معرض الكتاب بمكتبة الإسكندرية.

قال إسماعيل عبده، منسق ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن الفكرة نفسها تعد استقطاب ناعم للرجوع للهوية العربية الإسلامية من خلال كارت مقدم للجمهور بالمجان، نستدعي فيه ذكريات الماضي بالخط العربي، بجانب تعريف الجمهور بأنواع الخطوط وكتابتها وقواعدها، وتوجيه الجمهور لتعلم الخط العربي، بما لاقوه من إبداع في هذا الكارت الصغير الذي يحرص الجمهور على الاحتفاظ وبروزته ليكون ذكرى جميلة.

وأوضح "عبده" لـ"الدستور"، أن الفكرة بدأت منذ عام 2017 في احتفالية تأسيس الجامع الأزهر، حيث لاقت إقبال كبير من المواطنين، نظرًا لأن الخط العربي يستهوي الكثير من الناس، وأن الكارت المقدم يكتب عليه إسم الزائر، ونستهدف الأطفال والشباب والفتيات والكبار والشيوخ.

ولفت إلى أن من خلال الركن نوجه الجمهور لأماكن تعلم الخط العربي، ومن هنا تم افتتاح رواق لتعليم الخط العربي داخل الجامع الأزهر بدراسة نظامية، لتعلم جميع الخطوط والذي لاقى إقبال كبير، مشيرًا إلى أن الخط العربي يشارك في معارض خارجية وداخلية، وأصبح ركن اساسي في معارضنا وملتقياتنا واحتفالات الأزهر الشريف داخل وخارج مصر.

ولفت إلى أن الجمهور الناس عاشق للخط العربي لكن يحتاجون للتوجيه، وهو ما نراه كل عام، حيث يأتي الرواد للمعرض تبحث على الركن، وهناك من يأتوا لعرض بعض النماذج من كتاباتهم وإنتاجهم علينا لمراجعتها وتصحيحها، والبعض ألتحق بمدارس لتعلم الخط العربي، لافتًا إلى أن هذا الركن حقق صدى كبير وآتى ثماره ويسير بخطى ثابتة.

وأشار إلى أن هذا العام تم تغير شكل كارت الإسم قليلًا بزيادة الحجم وإضافة بعض الزخارف النباتية العربية والخطية، فضلًا عن توثيق الجمهور لمشاركتهم وزيارته لركن الخط العربي بالتوقيع على جدران الركن أو كتابة كلمات تعبر عما بداخلهم.

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

ركن الخط العربي بجناح الأزهر بمعرض الكتاب