سقوط المتهم بالنصب على شركة أدوية فى الإسكندرية

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة"، الذي نتجت عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.



وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى شراء العقارات، تأسيس الشركات، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بمبلغ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الكسب غير المشروع.