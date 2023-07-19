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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لربة منزل تاجرت فى الهيروين بالشرقية

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، بمعاقبة  ربة منزل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها في القضية رقم 8628 لسنة 2023 جنح مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1284 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار. 

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "هنية. ص. ع"، ٥٧ عاما، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ولها محل إقامة في قرية سوليم هزاع بمركز بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائها.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة، أنها في شهر مايو الماضي، بدائرة مركز بلبيس، أحرزت جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقر بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ربة منزل جنح مركز بلبيس الأجهزة الأمنية جوهر الهيروين المخدر الاتجار

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