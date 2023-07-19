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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية علامة فارقة فى تاريخ النهضة العمرانية

النائب حازم الجندى
النائب حازم الجندى

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية اتجاه الحكومة نحو إصدار حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، خاصة المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية CBD واحدة من أهم المناطق داخل العاصمة، حيث تضم عددًا كبيرًا من الأبراج وناطحات السحاب أبرزها البرج الأيقوني الذي يُعد أطول برج بقارّة إفريقيا، حيث يبلغ طوله 400 متر، ويحتوي على 79 طابقًا، وتبلغ مساحته حوالي 505000 متر مربع، كما أنها تمتلك موقعًا مميزًا داخل المدينة، حيث تطل على النهر الأخضر مباشرة.

وقال "الجندي" إن المنطقة تعتبر علامة فارقة في تاريخ النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وهي نتاج تعاون بين وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والصينية (CSCEC) إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم، موضحًا أن استثمارات المنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، على مساحة أرض تبلغ 1.71 مليون متر مربع، وتقدر مساحتها بـ195 فدانًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المنطقة ستكون بمثابة مجمع متكامل للخدمات المالية والتجارية، وسيمثل منطقة جذب سياحي واستثماري لمركز العاصمة الإدارية، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء مناطق مركزية مميزة للأعمال في جميع المدن الجديدة للتشجيع على إقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المُكملة لها، مع إطلاق مجموعة حوافز ضريبية وتيسيرات في الإجراءات، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات، المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء فيما يتعلق بمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ الحوافز الجديدة المناطق المركزية للأعمال العاصمة الإدارية الجديدة

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