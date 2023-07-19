ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أُصيب 6 مواطنين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارّة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي محافظة الفيوم جروح وكسور وكدمات متفرقة المصابين مستشفى الفيوم العام

الأكثر قراءة

70 % نسبة رسوب طلاب طب جامعة جنوب الوادى فى قنا

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

والدة قاتلة طفلها بالشرقية: ابنتي مريضة عقليًا.. وهذا ما طلبته من المحكمة

نسبة رسوب 80%.. نجاح 52 طالبا فقط بكلية طب الإسنان في قنا

إيداع المتهم بقتل والدته بكوم حمادة مستشفى الأمراض العقلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة