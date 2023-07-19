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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 8 فى حادث بمدينة فايد بالإسماعيلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، إثر انقلاب ميكروباص في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب ميكروباص في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت ٦ سيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص وهم: "حسن إبراهيم حسن ٢٧ سنة بمدينة فايد ومصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، وياسمين محمد عبد الصبور ٢٧ سنة ومقيم في مدينة فايد ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمعة السيد ٣٦ سنة، ومقيم في مدينة فايد ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومريم محمد محمود، ٢٤ سنة ومقيم بمدينة فايدة مصاب جرح قطعى ٣ سم بالجبهة واشتباه كسر بالساق اليمنى، وعبدالله جودة عطية ٤٦ سنة ومقيم في قمة فايد ومصاب كدمات بالجسم، وسالمة أحمد حسن ۲۳ سنة، ومقيم في قمة فايد ومصابة كدمات بالجسم".

فيما أسفر الحادث عن وفاة شخصين هما: صفية محمود السيد ٢٢ سنة ومقيم في الغردقة، وهاجر عصام عبدالرحمن ٣٠ سنة ومقيم في محافظة الشرقية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد، وجارٍ سؤالهم مع استقرار حالتهم الصحية، فيما تم إيداع المتوفين مشرحة مستشفى فايد، تحت تصرف النيابة العامة.

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