"التموين" تعلن استكمال تدريب أصحاب منافذ "جمعيتي" ومديري المجمعات

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، وجه باستكمال عقد الدورات ‏التدريبية للعاملين في 100 مجمع استهلاكي وكذلك 100 منفذ “جمعيتي”، ‏أيضًا على مهارات البيع والتسويق للمتسوقين وكذلك مهارات التخزين والسلامة المهنية وضرورة حُسن معاملة المستهلك وكذلك عرض السلع أيضًا.

وأكد معاون الوزير مدير مشروع “جمعيتي”، اإختيار المجمعات الاستهلاكية بناءً على المواقع الجغرافية لتلك المنافذ وكذلك مساحاتها المختلفة واختيار فروع المجمعات الاستهلاكية التي تم رفع ‏كفاءتها إنشائيًا مؤخراً، وكذلك منافذ جمعيتي تم اختيارها بناءً على القدرة البيعية، والمساحات، والموقع الجغرافي، والمنافذ التي لم يوقع علية أي غرامات أو مخالفات.

وأشار كمال إلى أن ‏الدورات التدريبية بدأت بتدريب الدفعة الأولى وشملت تدريب 25 مجمعا استهلاكيا ومنفذ جمعيتي، كما تم على مدار يومين متتاليين 16-17 يوليو 2023 استكمال الدورات التدريبية بتدريب الدفعة الثانية من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي بإجمالي 25 منفذا أيضًا، وذلك بهدف ضمان ‏تحسين الخدمات المقدمة من هذه المنافذ واستمرارية عملها وزيادة معدلات البيع والشراء بها.

وشدد كمال على أن هناك زيارات ميدانية تمت علي أرض الواقع للمنافذ التي تم تدريبهم في الدفعة الأولى للوقوف على مدى التقدم المحرز في مجالات العمل المختلفة بناء علي البرامج التدريبية التي حصل عليها المتدربين وذلك لضمان تقييم آداء وجودة العمل.

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