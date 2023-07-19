كيف تهتمين بالشعر الجاف فى ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

تعد العناية بالشعر الجاف فى الصيف من أصعب المهام على الفتيات، فتتسبب درجات الحرارة المرتفعة فى تلف الشعر بسبب الرطوبة، وتقدم “الدستور” أبرز نصائح التى تجعل شعر الفتاة فى أفضل حالة صيفا.

-عيلكى التقليل من غسل الشعر عن الاستحمام وغسله يوميًا بالشامبو، اكتفى بمرة أو أثنتين أسبوعيًا، مما يقلل من تعرّضه للمواد الكيميائية ، وتقل الحاجة إلى تصفيفه بالهواء الساخن والمملس الحراري.

-استخدمى شامبو مخصص للشعر الجاف يكون ألطف وأخف ضررًا، ويحتوي على كمية أقل من المواد المسببة للجفاف ويساعد في العناية بشعرك، استخدمى بلسم مرطب للشعر يحافظ على الطبقة الخارجية للشعر ويحميها، مما يجعلها تحتفظ بكمية أكبر من الزيوت الطبيعية ، وبالتالي تقل فرص جفافه .

_عدم إستخدام علاجات كيميائية، فهي تسحب الرطوبة الطبيعية وتترسب في الشعر مُسببةً ضعفه.

_إستخدام الماء البارد ، يساعد على حماية الطبقة الخارجية للشعر، ويخفف من خسارة الرطوبة.

_استعمال المستحضرات الخالية من الكبريتات التي توجد في الشامبو وتعمل على جفاف الشعر.

_إستخدام الفرشاة أو المشط المصنوع من الخشب والذي يتكوّن من أسنان واسعة، ويُفضل البدء بتمشيط أطراف الشّعر أولاً، ثم الإنتقال بالتّدريج بإتجاه الجذور. والأفضل عدم تسريح الشعر مبللا.

_تطبيق الزيوت الطبيعية للشعر مرتين في الأسبوع لإعطائه الصحة واللمعان.

_الإبتعاد عن إستخدام الأدوات الخاصة بتصفيف الشعر، كمُجفف الشعر ومكواة الشعر؛ حيث إنّ الحرارة التي تصدُر منهما تُؤدي إلى تلف الشعر وجفافه. وإن كان هناك حاجة لإستخدامهما فمن الأفضل تخفيض الحرارة قبل الإستخدام، كما يُفضَّل وضع المنتجات المعدة خصيصاً لحماية الشّعر من الحرارة قبل إستخدام مجفف الشعر.