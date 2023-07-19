ضبط 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية داخل مخزن بطنطا

صادرت مديرية التموين بالغربية 3600 كيلو توابل منتهية الصلاحية، داخل مخزن بطنطا قبل إعادة تعبئتها ووضع استيكرات بتواريخ صلاحية جديدة عليها، وطرحها للبيع فى الأسواق.

وقاد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية بطنطا لمتابعة الأسواق وإحكام السيطرة التموينية، ضمن ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، وتم خلالها ضبط 3600 كيلو توابل روزمارى وزنجبيل وفلفل أسمر انتهاء صلاحية فى سبتمبر 2022، وفبراير ويونيو 2023 داخل مخزن لإعادة تعبئتها مره أخرى ووضع استيكرات بتواريخ جديدة لطرحها بالأسواق.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة لتجرى شئونها.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث نفذت الهيئة عدد ١٣٠ حملة على ٨٩٠ منشأة أسفرت عن تحرير ١١٥ محضرا متنوعا.

وأكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط ٧٥ كرتونة زبيب، ٤٠ برميل مخلل و٤١ طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ إعدامات لعدد ١٠٦ سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تحفظت مديرية التموين بالغربية، على 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر، مدخلا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك داخل مطحن لتعبئة الملح بدون ترخيص.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية ببسيون، من ضبط 2 طن ملح طعام مجهولة المصدر داخل مطحن ملح دون ترخيص.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب المطحن، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.