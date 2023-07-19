"سقط فجأة".. وفاة عامل نظافة أثناء عمله فى منطقة الاستثمار ببورسعيد

توفي عامل أثناء عمله، قبل قليل، في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من العاملين بالمصنع يفيد بسقوط عامل خلال فترة العمل، وجرى على الفور الدفع بسيارة وتبين وفاته، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف شهود عيان أن الشخص المتوفي هو أحد عمال النظافة بالمصنع، وأنه كان يمسك بمقشة ويقوم بأعمال النظافة والكنس، وسقط على الأرض فجأة، خلال ساعات العمل ومع بداية اليوم.

واستقبل مستشفى النصر التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل جثة صادق السيد صادق، ويبلغ من العمر 52 عامًا، عامل بمنطقة الاستثمار، من أبناء محافظة دمياط، وتم التحفظ عليها تنفيذًا لقرار جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وجرى فحص كاميرات المراقبة بالمصنع، وذلك للتأكد من أن الوفاة طبيعية وليست هناك شبهة جنائية، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرفها لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن.