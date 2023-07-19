ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سقط فجأة".. وفاة عامل نظافة أثناء عمله فى منطقة الاستثمار ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توفي عامل أثناء عمله، قبل قليل، في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغًا من العاملين بالمصنع يفيد بسقوط عامل خلال فترة العمل، وجرى على الفور الدفع بسيارة وتبين وفاته، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشف شهود عيان أن الشخص المتوفي هو أحد عمال النظافة بالمصنع، وأنه كان يمسك بمقشة ويقوم بأعمال النظافة والكنس، وسقط على الأرض فجأة، خلال ساعات العمل ومع بداية اليوم.

واستقبل مستشفى النصر التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل جثة صادق السيد صادق، ويبلغ من العمر 52 عامًا، عامل بمنطقة الاستثمار، من أبناء محافظة دمياط، وتم التحفظ عليها تنفيذًا لقرار جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغًا بالواقعة، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وجرى فحص كاميرات المراقبة بالمصنع، وذلك للتأكد من أن الوفاة طبيعية وليست هناك شبهة جنائية، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الجثة بالمشرحة، تحت تصرفها لحين الانتهاء من التحقيقات والتصريح بالدفن.

اتخاذ الإجراءات أعمال النظافة اتخاذ الإجراءات اللازمة الإجراءات استقبل استثمار

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

بيع 9 محلات ومخبز في برج العرب الجديدة

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى