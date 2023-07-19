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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ أسوان يوجه بتشغيل مشروع الصرف الصحي بالشلال منتصف أغسطس المقبل

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

 وجه محافظ أسوان أشرف عطية، مسئولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمقاولون العرب، بإنهاء مشروع الصرف الصحي بمنطقة الشلال بشكل كامل خلال الأيام القادمة، وتلافي جميع العيوب والمشاكل الفنية؛ ليتم تشغيله منتصف أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع الأجهزة التنفيذية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، ويحيى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد مدني، رئيس مركز ومدينة أسوان، ومسئولي الهيئة القومية، والمقاولون العرب.
وكلف محافظ أسوان - وفقا لبيان - مديرية الإسكان أن تقوم بالإشراف الفني والمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بالمشروع؛ للوقوف على أي تقصير أو معوقات، ليتم التعامل الفوري معها، بما يسهم في الوصول إلي الهدف المرجو بإنجاز هذا المشروع، على أن يراعى تطبيق حلول فنية مبتكرة، وغير تقليدية في مراجعة خط الانحدار بطول 12 كم، تواكباً مع أعمال العزل لبعض الخطوط ، وتغيير فراعات الدخول على محطة الرفع الرئيسية، على أن يتوازى مع ذلك البدء في إجراءات تسليم مشروع الصرف الصحي لشركة مياه الشرب لتقوم بالإدارة الفنية له عقب إنهاءه على الوجه الأكمل.
وكلف المحافظ المسئولين بحماية النيل والمسطحات المائية والبيئة؛ بتحرير محاضر وغرامات فورية كبيرة لكل من يثبت قيامه بإلقاء أي مياه صرف في نهر النيل؛ للحفاظ عليه من أي مصادر للتلوث.

محافظ أسوان مشروع الصرف الصحي مياه الشرب الصرف الصحي أسوان

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