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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يستقبل لجنة "الأعلى للجامعات" لمتابعة سير اختبارات القدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور عاشور العمري مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رضوى عصام  ضمن لجنة متابعة اختبارات القدرات بكليات التربية والتربية الرياضية؛ لمتابعة سير اختبارات القدرات بالكليات.

 

تتم اختبارات القدرات بكليات جامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر اللقاء بمكتب رئيس الجامعة - الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة.

ومن جانبه - رحب الدكتور ناصر مندور بأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات تسير على أكمل وجه، وأكد على إقبال الطلاب على أداء اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية والموسيقية وكلية التربية الرياضية.

هذا وقد قامت اللجنة بتفقد كلية التربية للوقوف على التجهيزات المعدة للطلاب وأولياء أمورهم بالكليات التي تجري بها الاختبارات.

ومن جانبه - أفاد الدكتور مدحت صالح، أن 28 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بشعبة التربية الفنية، و8 طلاب بشعبة التربية الموسيقية.

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