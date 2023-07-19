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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين سقطا فى بحر اليابان

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر، وذلك بعد ساعات على إعلان رسو غواصة أمريكية مزوّدة أسلحة نووية في كوريا الجنوبية. 

وأدانت هيئة الأركان المشتركة عملية الإطلاق باعتبارها "عملا استفزازيا كبيرا" وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت في تغريدة على تويتر "نحن نحلل التفاصيل، لكننا قدّرنا أنهما سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، شرق شبه الجزيرة الكورية. بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وأوردت "يونهاب" أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أفادت عن إطلاق الصاروخين في وقت مبكر الأربعاء من منطقة سونان في بيونغ يانغ، حيث حلقا مسافة نحو 500 كيلومتر قبل سقوطهما في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

ويندرج إطلاق الصاروخين في إطار سلسلة تجارب صاروخية لبيونغ يانغ في وقت عززت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعاونهما الدفاعي مع تصاعد التوتر بين سيول وبيونغ يانغ.

وعقد الحليفان في سيول أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية، وأعلنا أن غواصة أمريكية سترسو في ميناء بوسان للمرة الأولى منذ 1981.

وكان متوّقعا أن يكون رد كوريا الشمالية قويًا وخصوصًا أن بيونغ يانغ تعترض على نشر الولايات المتحدة قدرات نووية في محيط شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أقل من أسبوع من إشراف كيم جونغ أون شخصيًا على إطلاق أحدث صاروخ بالستي كوريا شمالي عابر للقارات من طراز "هواسونغ-18".

 

كوريا الشمالية غواصة أميركية صاروخين بالستيين مجلس الأمن الدولي كوريا الجنوبية الولايات المتحدة

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