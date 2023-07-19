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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الهجوم على مشارى راشد بسبب صورة السيارة الفارهة مجحف

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

استنكر الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، الهجوم على مشاري راشد العفاسي بعد تداول صورة له وهو يصعد سيارة فارهة، مؤكدًا وجود خلط شديد في القصة.

وقال الباز، خلال لايف لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه دائمًا ضد التربح باسم الدين، وكشف ثروات دعاة لا تتناسب مع وضعهم، لكن ما حدث في قصة مشاري هو استغلال البعض الموقف لمهاجمة الدين وليس لمهاجمة مشاري.

وأضاف: "طول الوقت يقولون إن الدعاة لا يمثلون الدين ويمثلون أنفسهم، ثم فجأة يتخذونه بابا للهجوم على الدين، كما أن الهجوم على مشاري راشد مجحف وليس في مكانه، ويوجد دعاة مصريون لديهم ملايين جمعوها بطرق غير قانونية".

وكان مشاري العفاسي، أوضح في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن السيارة ليست ملكه، ولم يستأجرها، وقال: "للتوضيح، ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعمًا للجالية المسلمة وإكرامًا لضيوفها كما يظهر في صورها في إنستجرام، فليست سيارتي ولا إيجارًا".

 

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