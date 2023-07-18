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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السكرتير العام للبحيرة يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

شهد اللواء محمد شوقي بدرالسكرتير العام لمحافظة البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة عقب صلاة المغرب بمسجد التوبة بدمنهور بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هـ حيث أدى السكرتير العام للمحافظة صلاة المغرب يرافقه كامل غطاس  السكرتير العام المساعد، ومحمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وفضيلة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور.

 

وبدأت الاحتفالية بقراءة ما تيسير من القرآن الكريم للقارئ الشيخ كريم الجنبيهي، ثم كلمة لفضيلة الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تناول فيها الدروس المستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتى كانت نصراً عظيماً للإسلام، وأثرها فى حياة المسلمين نتعلم منها الأخذ بالأسباب وحب الوطن ومنزلته ومعزته التى تستحق أن نبذل من أجله الغالي والنفيس للحفاظ عليه، مؤكداً أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ بجميع الأسباب وتوكل على الله عز وجل وهاجر من مكة إلى المدينة.

 

واختتمت فعاليات الاحتفالية بالابتهالات الدينية التى قدمها المبتهل الشيخ أحمد عوض، والتي تناولت الهجرة النبوية وحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت رضوان الله عليهم. 

 

اختتمت فعاليات أحتفالية مديرية الأوقاف التنفيذية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتور محمد

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