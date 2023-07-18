ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. طرح فيلم "مطرح مطروح" فى 50 دار عرض سينمائى بمصر

فيلم مطرح مطروح
فيلم مطرح مطروح

تستقبل غدًا الأربعاء دور العرض السينمائي فيلم "مطرح مطروح" الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، والذي ينافس به ضمن أفلام موسم صيف 2023.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "مطرح مطروح" في 50 دار عرض سينمائي في القاهرة ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مطرح مطروح" طرحت الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان بحب اتنين سو بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

يشارك في كل من محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

3
3
2
2
Capture
Capture
دور العرض السينمائي فيلم “مطرح مطروح” مطرح مطروح محمود حميدة أفلام موسم صيف 2023

الأكثر قراءة

"ماتت وهى بتصلى".. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة ضحية عقار الخليفة المنهار

رسميًا.. الأهلى يعلن ضم إمام عاشور

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ختام التعاملات المسائية.. انخفاض فى أسعار الذهب اليوم

موعد انتظام إمام عاشور فى مران الأهلى ورقم قميصه

انقطاع التيار بأجزاء فى المنصورة بعد اصطدام ميكروباص بمحول كهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى