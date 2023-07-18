غدًا.. طرح فيلم "مطرح مطروح" فى 50 دار عرض سينمائى بمصر

تستقبل غدًا الأربعاء دور العرض السينمائي فيلم "مطرح مطروح" الذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، والذي ينافس به ضمن أفلام موسم صيف 2023.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "مطرح مطروح" في 50 دار عرض سينمائي في القاهرة ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مطرح مطروح" طرحت الأغنية الدعائية للعمل، بعنوان بحب اتنين سو بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

يشارك في كل من محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

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