انتعاشة فى حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط، زيادة في معدلات حركة السفن والبضائع خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبل الميناء خلال تلك الفترة عدد 313 سفينة بضائع عامة وصب جاف وصب سائل وحاويات وخدمات مقارنة بـ 258 سفينة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.

كما استقبل الميناء 2287510 أطنان بضائع عامة مقارنة بـ 2277946 بنسبة زيادة 0.4%، و1498437 طن بضائع محواه مقارنة بـ 1169723 طنا بنسبة زيادة 28%، وبهذا يكون إجمالي البضائع التي استقبلها الميناء خلال يونيو من العام الحالي 3785947 طنا مقارنة بـ 3447669 طنا خلال يونيو من العام الماضي بنسبة زيادة 10%.

وشهد الميناء أيضا زيادة في أعداد الحاويات خلال تلك الفترة حيث استقبل 165256 حاوية مكافئة مقارنة بـ 108395 حاوية مكافئة بنسبة زيادة 52% منها: عدد 69410 حاويات مكافئة (وارد) مقارنة بـ 47341 حاوية مكافئة (وارد) بنسبة زيادة 47%، وعدد 79796 حاوية مكافئة (صادر) مقارنة بـ 51542 حاوية مكافئة (صادر) بنسبة زيادة 55%، وعدد 16050 حاوية مكافئة (حركات إضافية) مقارنة بـ 9512 حاوية مكافئة (حركات إضافية) بنسبة زيادة 69%.